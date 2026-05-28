歌舞伎俳優・市川團十郎が、仲睦まじい子どもたちの姿を公開した。２８日に自身のインスタグラムを更新し「笑って、走って、遊び尽くすふたり」と題し、長女で舞踊家・市川ぼたんとしても活動する女優・堀越麗禾と長男・市川新之助（勸玄くん）を撮影した写真をアップ。「子どもたちのエネルギーは本当にすごいです。忙しい毎日の中でもこういう時間をいちばん大切」とつづり、「＃家族時間」などのハッシュタグをつけた。麗