違法な「くくり罠」が、千葉県内の山中で相次いで見つかっている。千葉県市原市は5月26日、公式Xで「人が巻き込まれる危険がある」として注意喚起した。しかし、設置者が不明なケースが多く、所有権の問題から行政側がすぐに撤去できない場合もあるという。千葉県や市原市は、不審な「くくり罠」を発見した場合は近づかず、市や警察などに通報するよう注意を呼びかけている。●違法でも「勝手に撤去」できない「くくり罠」は、ワイ