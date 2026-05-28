漫画「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」【漫画】1話から読むX(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する“万バズ”漫画を連発し、投稿開始から約半年間で10万フォロワーを獲得した港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。｢恋愛｣｢婚活｣｢闇深｣をテーマに、男女のすれ違いや女性が抱えがちなコンプレックスを捉えた作品は大きな共感を呼び、ときに議論を巻き起こしている。そんな彼女の連載『東京モブストーリー 〜ヒロインにな