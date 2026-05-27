進化したAIモデルはユーザーからの複雑な指示で膨大なデータを探索し、長期にわたるタスクを実行しようとします。こうした長期間の処理はAIに悪影響をもたらすため、一時的に情報の入力をシャットアウトして整理する「睡眠」のような時間が必要だという研究が公表されました。[2605.26099] Language Models Need Sleephttps://arxiv.org/abs/2605.26099一般的なAIモデル「大規模言語モデル」は基本的にユーザーとの会話内容を見返