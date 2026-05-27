毎朝5時半に起きて家族のお弁当を作り続けていた、筆者の知人A子さん。しかし夫から感謝の言葉はなく、ある日の何気ない一言がきっかけでA子さんの気持ちは限界に達しました。お弁当作りをやめてみたことで、夫婦それぞれが当たり前だと思っていた日常の価値に気づいたエピソードをご紹介します。 毎朝続けていた三人分の弁当作り 私の朝は毎日5時半に始まります。娘と自分、そして夫の三人分のお弁当を作るのが日課で