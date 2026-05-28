チリチリで絡み合った黄色のロングヘア…。そんな、普通なら諦めてしまいそうな髪の毛をした「中古リカちゃん」を、春を楽しむ可憐な少女に大変身させる動画に312万回再生もの反響が寄せられている。「ここに天才がいますよー！」「マジで息をのみました。素敵すぎる」など、驚きと賞賛の声に溢れたドールカスタムの裏側とは。リカちゃんのヘアメイクカスタムや洋服作りを発信している「ななえさん（＠nanae.2023）」に話を聞い