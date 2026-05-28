東京都は28日、世田谷区の保育園で提供された給食で食中毒が発生したと公式サイトで発表した。【一覧】はま寿司が公表した事故の経緯と今後の対応策都によると、18日午前9時ごろ、世田谷保健所に対し、区内の保育園から「5月16日（土曜日）から複数名の園児及び職員がおう吐、腹痛の症状を呈している」との連絡があった。保健所の調査の結果、患者は保育園の園児24人、調理従事者を含む職員18人で16日午前2時ごろから18日午