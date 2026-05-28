北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告（23）の裁判で27日、共犯とされる小西優花受刑者（21）が出廷し、「梨瑚さんが両手で押した」などと証言し、内田被告の「落下させていない」という主張を真っ向から否定しました。■“共犯の女”一部始終を証言内田被告側の主張と真っ向対立当時、被告と一緒に事件現場にいた人物が27日の裁判で証言したのは。小西優花受刑者（21）「梨瑚