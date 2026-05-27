低価格ジム『chocoZAP（チョコザップ）』を運営する『RIZAPグループ』が5月14日、決算説明会で女性専用店舗を拡大していく方針を明らかにした。その話題はSNSでも広く周知され、歓喜の声が多く上がった。【写真】「夜のお店かと思った」ピンクに輝く女性専用のチョコザップ「ピンクの看板なんとかしてくれ」の声も「チョコザップとは、『コンビニジム』という位置づけで月額3278円（税込）で全店舗が使えるという低価格の無人型