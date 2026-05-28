〈《栃木強盗殺人》日常的に暴力を受けて支配…実行犯の16歳兄が証言した「悪夢の出会い」〉から続く「4月にも強盗した」【画像】「中3で腕に和彫りタトゥー」実行役の16歳少年の衝撃素顔写真を見る栃木県で起きた強盗殺人事件から2週間。地元では「札付きのワル」だった16歳のBは、仲間たちにこう言い放っていた。実行犯の中心とみられるBの足取りを追っていくと、高校生4人の関係性が浮かび上がってきた。◇社会部記者の解