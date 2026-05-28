科学者たちはガラパゴス諸島で新種のタコ「ミクロエレドネ・ガラパゲンシス」を発見した/Charles Darwin Foundation（CNN）これまで未確認だった新種のタコがガラパゴス諸島で発見されたとして、米研究チームが学術誌に論文を発表した。大きな目をした青いタコは、手のひらに載るほどの大きさ。調査団が2015年に遠隔操作の潜水ロボットを使い、水深約1773メートルの海底で堆積（たいせき）物の間を動き回っているところを捕獲した