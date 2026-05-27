2023年11月から集英社オンラインで追い続けてきた、「海外で出稼ぎを続ける“ホス狂”の娘」を持つ母親の告白。あれから2年半、娘はホストと別れ、実家にも顔を出すようになったという。そんななか、娘が海外での出稼ぎで稼いだ金のうち約5000万円を費やしたとされるホスト“りおん”こと伊良波幸広容疑者（29）が5月12日、窃盗（払い出し等）の疑いで愛知県警に逮捕された。この事件の被害女性こそ、記者がこれまで取材を続けてき