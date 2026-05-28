大分市の商業施設にある衣料品店で今年3月、約30万円のダウンジャケットを盗んだ疑いで、市内に住む少年が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む職業不詳の少年（16）です。 少年は3月19日午後4時45分ごろ、知り合いの男子中学生（14）と共謀し、市内の商業施設にある衣料品店で、店頭に並んでいたダウンジャケット1着（販売価格30万300円）を盗んだ疑いが持たれています。 店員から連絡を受けた施設関係