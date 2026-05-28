5月23日、タレントでモデルの王林が自身のInstagramを更新。ピンクのレース下着をちら見せした大胆な私服ショットを公開し、そのスタイルのよさに注目が集まっている。王林は《お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日》と投稿。公開された写真では、淡いイエローのシャツとショートパンツを合わせたコーディネートを披露していた。「なかでも視線を集めたのは、腰部分からのぞく濃いピンク