「毎晩のように部屋に呼ばれていた」「性行為をしたのは間違いありませんが、私が誘って無理やり性行為をしたことはありません」知人女性に性的暴行を加えたとして逮捕されたテニスコーチは、容疑を一部否認したという。「’26年５月16日、千葉県警は不同意性交等の疑いで、白子町のテニススクールのコーチ・松島徹容疑者（65）を逮捕しました。松島容疑者は８日の夜、自宅であるテニスアカデミーの寮の部屋で、知人の女性に対して