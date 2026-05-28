動物に関する各種奇行で物議を醸してきたロバート・F・ケネディ・ジュニア米保健福祉長官が今度は素手で交尾中のヘビ2匹をつかむ映像を公開した。26日（現地時間）、米インターネットメディアのザ・ヒル（The Hill）によると、ケネディ長官はこの日、自身のX（旧ツイッター）アカウントにヘビを素手でつかむ短い映像を投稿した。映像の中でケネディ長官はテラスの隅で交尾中の黒いヘビ2匹に向かって手を伸ばしてつかんだ。この場面