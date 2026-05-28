尹錫悦被告（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国で2024年12月に起きた「非常戒厳」宣言に関連して偽証罪に問われた前大統領、尹錫悦被告にソウル中央地裁は28日、無罪を言い渡した。聯合ニュースが報じた。特別検察官は懲役2年を求刑していた。特別検察官は、内乱首謀ほう助などの罪に問われた前首相、韓悳洙被告の裁判で、尹被告が「韓被告に進言される前から戒厳令に関する閣議を開くつもりだった」という趣旨の証言をした点が