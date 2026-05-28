劇団民藝は28日、演技部の俳優西川明（にしかわ・あきら）さんが、5月19日午前5時10分に肺炎のため横浜市内の病院で亡くなったことを発表した。79歳。葬儀は同23日に営まれた。喪主は妻純子（じゅんこ）さん。西川さんは京都府出身で、桐朋学園大学演劇科卒業後、パントマイムの助手を務めた。73年民藝に入団し、民藝の初舞台は同年の「修羅と死刑台」。数多くの舞台に出演し、最後の舞台は23年12月の「巨匠」だった。また、映像で