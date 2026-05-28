【巨人阿部監督 電撃辞任劇「3つの疑問」】#3【前回を読む】（2）阿部監督「長女の手紙」で潮目一変…巨人が“事件矮小化”を手引きしたのか辞任した阿部慎之助監督に代わり、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が巨人監督代行としてチームの指揮を執ることになった。「昨夜のうちに橋上さんに伝え、最後までというつもりで受けていただきたいと言いました」とは山口オーナー。“球団史上初の生え抜き以外の監督”とスポーツ