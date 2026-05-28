昨今の渋谷では、インバウンド客の急増により店によっては行列ができることが日常化している。120分待ちも珍しくなく、せっかくの旅行や休日が並ぶ時間に奪われてしまうケースも少なくない。そんな中、長蛇の列を横目に通り過ぎ、並ばず・ストレスなく本格的な店炊きとんこつラーメンを味わえる店がある。福岡の伝説を継ぐ新星、25年の歴史を誇る老舗、そして海外で認められた逆輸入の名店。この3店はルーツこそ違えど、どれも一蘭