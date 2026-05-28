伊勢崎市の自宅に女性の遺体を放置し遺棄したとして、この家に住む３３歳の女が逮捕されました。警察は、遺体が同居していた祖母とみて捜査を進めています。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは伊勢崎市稲荷町に住むアルバイトの丸田里那容疑者（３３）です。警察によりますと、丸田容疑者は、今年２月下旬ごろから２７日にかけて自宅内に遺体を放置した疑いがもたれています。２７日午前１１時半ごろ、近くに住む女性が丸田容疑者