俳優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に初出演。アイドルとしてのステージ初日に、ファンから言われた“忘れられない”言葉を明かした。【写真】エモい！大島優子・野呂佳代ら2期生12人の集合ショットテレビで見ない日はないほどの活躍を見せている野呂。幼少期から俳優になる夢を持ちアイドルとなったが卒業後は仕事がなくなり一時は落ち込んだこともあった。バラエティー番組の出