5月26日、歌手でタレントのあのが所属する事務所『トイズファクトリー』が公式サイトを更新。あのと鈴木紗理奈の騒動について謝罪文を掲載したが、その内容が波紋を広げている。あのは、18日に放送された自身の冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、“嫌いな芸能人” として鈴木の名前をあげた。その発言に鈴木が激怒し、物議を醸していた。「22日には、テレビ朝日側が《鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったこと