北海道・函館海上保安部は、2026年5月27日、毛ガニ160匹を密漁した疑いで、北海道森町の漁師の親子を逮捕・送検したと発表しました。北海道漁業調整規則違反の疑いで逮捕・送検されたのは、森町の漁師の男（66）と息子（41）です。 2人は2026年5月26日午前0時すぎ、森町の砂原漁港に係留中の漁船「第十八光栄丸」の船内に、無許可で採捕した毛ガニ160匹（約67.1キロ）を所持していた疑いが持たれています。2人はいずれも、容