東京ディズニーリゾート公式が更新している「東京ディズニーリゾート・ブログ」が、27日の更新をもって終了すると発表した。創設から14年間で投稿された記事は3000本以上。ファンからは惜しむ声が上がっている。2012年3月にスタートした同ブログ。東京ディズニーリゾートに関するニュースなどを配信し、長年ファンから親しまれた。公式はこの日、「14年間のご愛読に感謝を込めて」と題するブログを更新し、この更新をもって