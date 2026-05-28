高市政権が皇室典範の改正に突き進むなか、自民党が最優先とするのが旧宮家の男系男子を養子とする案だ。取材班が旧宮家を連続直撃し、皇室復帰について尋ねると――。【画像】「雅子さまと愛子さまはセットアップで」ブルー系でまとめたコーディネートを披露された天皇ご一家◆ ◆ ◆自然豊かな山々を望む、関東近郊の閑静な住宅街。その一角に、東久邇(ひがしくにのみや)家の親族の男性が住む家がある。この人物の孫は、いわ