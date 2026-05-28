川崎市役所（資料写真）川崎市は２８日、市内に住む２０代の男性がはしかに感染したと発表した。直近の海外渡航歴はなく、感染経路を調べている。市健康福祉局によると、男性は１８日に発熱や発疹の症状が出て、１９日に医療機関を受診。２７日に再び医療機関を訪れ、陽性が判明した。男性は周囲に感染させる可能性のある１７、１８日に小田急小田原線生田─新宿間を利用していた。