北朝鮮当局が、金正恩総書記の看板政策である「地方発展20×10政策」を進める過程で深刻な資金難に直面し、地方政府に対して国有地の長期使用権を住民へ販売する事実上の「土地賃貸事業」を認めたと、韓国メディア「サンドタイムズ」が27日、対北消息筋の話として報じた。報道によると、北朝鮮当局は5月初旬、主要な道・市・郡の党委員会に対し、「地方建設資金確保のための柔軟な土地管理」方針を非公開で通達した。名目上は国土