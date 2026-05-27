「メンズ地下アイドル」による高額なファンサービスを目当てに、中高生が路上売春を行うケースが相次いでいることが分かった。適法な営業との線引きが難しく、制度面での対策が課題となっている。「好きだから」資金集めに路上売春いわゆるメンズ地下アイドル＝メン地下は、大手芸能事務所に所属せず、小さな会場でライブ活動を行う男性アイドル。取材した15歳の少女は、中学2年生から複数の「メン地下」に、あわせて300万円ほど支