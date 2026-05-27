5月27日、俳優で歌手のGACKTが自身のXを更新。大阪滞在中に目撃した“ある光景”に、《まるで自分の知っている日本じゃない》と強い危機感を示し、波紋を広げている。「ニューアルバム『魔王シンフォニー』のプロモーションで大阪を訪れていたGACKTさん。食事中、店の外から爆音が聞こえ、外へ出ると、改造車が大音量を響かせながら街を走り回っていたそうです」（芸能記者）GACKTはXで、《何より驚いたのは、運転しているほと