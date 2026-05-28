カン・ミナが、再結成を果たしたガールズグループI.O.Iの“不仲説”について自ら言及した。カン・ミナは最近、ファン交流プラットフォームを通じて「今日もメンバーたちと“会いたいね”“おめでとう”と、ほぼ1日1回はメッセージを送り合っているのに、不仲説だとか何だとか」とコメントし、不仲説を否定した。【注目】“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）とは?続けて「なんでこんなに疲れる生き方をするんだろう」とし、「