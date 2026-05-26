5月15日放送の朝ドラ『風、薫る』に女優の仲間由紀恵（46）が登場した。【画像】17歳で大胆ビキニを披露した仲間由紀恵「4作目の朝ドラとなる本作で演じるのは乳がんを患う侯爵夫人。周囲に心を閉ざし、看護師に冷たく振る舞う姿を以前より少しふっくらとした威厳ある佇まいで演じた」（スポーツ紙記者）23年にはベストマザー賞を受賞グラビアにも積極的だった仲間は沖縄県出身。5人兄妹の末っ子で、マグロ漁船の船長の父の元