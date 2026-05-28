乃木坂46の最年長、3期生吉田綾乃クリスティー（30）が28日、公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表した。「感謝」というタイトルでブログを更新。「真夏の全国ツアーの地方公演最終日、8月9日の福岡公演を最後に、乃木坂46を卒業することになりました。シングルの活動としては41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』が最後となります」と報告した。3期生として16年9月に加入。これまでの活動を振り返り