またも、カップ戦で栄冠を掴んだ。昨季のFAカップを制しているクリスタル・パレスは、昨年８月のコミュニティ・シールドでも勝者に。そして現地５月27日に行なわれたカンファレンスリーグ決勝では、スペインのラージョ・バジェカーノを１−０で下し、クラブ史上初の欧州カップ戦の優勝を果たした。ラージョ戦後、パレスの鎌田大地はインスタグラムを更新。トロフィーにキスする写真などを公開し、「２年間で３つのタイトル。