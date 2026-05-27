巨人・阿部慎之助監督（47）が長女への暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕されて一夜明けた5月26日。球団に自ら辞任を申し入れ受理され、午前11時40分から球団事務所で謝罪会見を行った。スーツ姿で報道陣の前に姿を見せ、「私の家族のトラブルで多くの野球ファン、プロ野球関係者、会社に多大な心配とご迷惑をかけました。伝統ある巨人軍の名前を汚してしまいました……」と消え入るような声で頭を下げた阿部前監督。「緊急事態に迅