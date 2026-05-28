俳優・香川照之（市川中車）の長男で歌舞伎俳優の市川團子（だんこ）が、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムに登場した。２８日に「扮装公開」と題し、「森可成の三男。幼い頃より織田信長に小姓として仕えて、やがて近習となる。＃森乱（もりらん）／＃市川團子」とキャラクターを含めて紹介。りりしい撮影姿が掲載された。森乱は森蘭丸とも呼ばれ、本能寺の変では明智光秀の急襲