◇ア・リーグホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスは27日（日本時間28日）、本拠地のツインズ戦に15―2と快勝。貯金を1とした。大勝の中で、主役を演じた1人がメジャー初登板初先発となったデビッド・サンドリン投手（25）。6回1安打1失点で同初勝利をつかむ快投を披露した。その右腕が「不思議」な記録もつくった。初回先頭打者のバクストンに2球目で中越えソロを被弾。初球は球審