news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「自称・整体師が施術中に性的暴行かHPに『安心の“医療”目指す』」についてお伝えします。◇◇◇27日、不同意性交の疑いで逮捕されたのは、自称・整体師の山口達也容疑者（57）。警察によりますと、山口容疑者は自らが経営しているとみられる千葉・柏市の整体所で、今年3月、40代の女性の施術中に性的暴行を加えた疑いがもたれているのです。事件の10日ほど後に、女性が警