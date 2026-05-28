ドジャース大谷翔平投手（３１）が試合中に発した「放送禁止用語」に、米メディアは温かい目を向けた。大谷は２７日（日本時間２８日）の本拠地ロッキーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場。菅野から先頭打者弾となる９号ソロを放つと、投げては６回無安打５四死球１失点の内容で４―１で今季５勝目を手にした。その大谷は２回二死でトーバーに四球を出すとマウンドで「Ｆワード」を発し、フィールドマイクに拾われた。ＭＬ