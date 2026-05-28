実業家のひろゆき氏が２７日、Ｘを更新。匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）について、暴走族の例を挙げ「呼び方を変えた方がいいんじゃない？」と提案した。ひろゆき氏は「暴走族が珍走団と呼ばれ、恥ずかしくなって消滅」と切り出し「トクリュウも珍流団とか呼び方を変えた方がいいんじゃない？」と提案だ。「珍流団」となれば「頭の弱い珍妙な人が集まる集団的な」というイメージがつくのでは？との考えも示した。