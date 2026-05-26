タレント藤本美貴（41）が24日放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」に出演。夫で品川庄司の庄司智春が仮に離婚した場合の話になり、“恐怖の対応”をとる意向を明かした。この日、同番組では「少子化対策がスゴい国スペシャル」と言うテーマで、フランスやハンガリーなどの給与事情などを特集した。そして少子化対策に深く関係している、各国の結婚制度なども取材した。結婚や離婚などについてのさ