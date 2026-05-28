2024年4月、当時17歳の被害者Aさんを北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落させたとして、殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）。5月26日に旭川地裁で行われた第2回公判では、内田被告らと共謀してAさんを連れ回したとされる当時16歳の少女・Yの供述調書の内容が明らかになった。【写真を見る】カラオケで熱唱しながらタバコのようなものを手にする内田被告事件の発端は、Aさんが内田被告の写った画像デ