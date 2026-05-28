公共交通機関は多くの人が利用するのでマナーが問われます。そこで驚くような場面に遭遇することもあるでしょう。 会社員の山田美智子さん（仮名・35歳）はバスの中で思いがけない出来事に遭遇したことがあると言います。 「休日に買い物へ行こうと駅に向かうバスに乗り込んだのですが、非常識な人に出会って……」 ◆バスに乗って買い物へ バスの車内はつり革を掴んで立っている人が少しいて、席もぽつぽつ空いていたのだとか。終