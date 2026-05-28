◇ナ・リーグロッキーズ ― ドジャース（2026年5月27日ロサンゼルス）ロッキーズの菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）、敵地ドジャース戦に先発。5回に迎えた大谷翔平との対戦で、ABSチャレンジを要求するが、権利が残っておらず、複雑な表情を見せる場面があった。初回からいきなり大谷に先頭打者本塁打を浴びて先制を許したが、3回に無死からの2回目の対戦では見逃し三振に仕留めた。1―3の5回1死で迎えたこ