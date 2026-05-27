BTSのJINともバラエティ番組で共演した女優のチ・イェウンが、甲状腺がんの闘病を告白した。5月26日に公開されたNetflixシリーズ『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』で、チ・イェウンはタレントのユ・ジェソクと健康について会話を交わす中、闘病の事実を打ち明けた。【写真】兄妹？BTS・JINとチ・イェウンの仲良しSHOTユ・ジェソクが「もう完全に健康を取り戻したね。全然分からなかった」と話すと、チ・イェウンは「かなり良