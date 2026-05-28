6回無安打5四死球で1失点だった【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。6回を投げて5四死球を与えながらも、無安打1失点に抑え、5勝目の権利を持って降板した。快投を披露したが、ファンはある現実に「ムズムズする」と気を揉んでいる。この日の登板で防御率0.82とし好成績をキープ。ロッキー