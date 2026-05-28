襟元をつかんで投げ飛ばし「伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」長女（18）への暴行容疑で５月25日に現行犯逮捕され、26日未明に釈放された阿部慎之助前監督（47）。同日昼前に東京都内にある読売新聞東京本社で記者会見を開き、涙を浮かべて謝罪し、監督を辞任すると発表した。一報が報じられたのは５月25日の夜だった。午後６時ごろに阿部氏は東京・渋谷区内の自宅で娘ら