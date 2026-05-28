全仏OPテニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、フランス・パリで連日熱戦が繰り広げられている。女子シングルス2回戦では、タマラ・コルパッチ（ドイツ）が、王欣瑜（中国）との握手を拒否し、物議をかもした。コルパッチは独メディアに対し、その理由を明らかにしている。世界ランキング95位のコルパッチが、同34位の王を2-1（6-2,2-6,6-3）で破った試合後のことだった。ネット際で歩み寄った2人だったが、王が何かをまくし