【モデルプレス＝2026/05/28】クリエイターのあざみ夫婦が5月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。しばらくの間、活動を休止することを報告した。【写真】活動休止発表の登録者数120万超夫婦YouTuber、表彰式で仲良く密着◆あざみ夫婦、活動休止を発表動画には夫のSHOEIが1人で出演し、「しばらくSNSの活動を休止することになりました」と報告。活動休止の理由について、「あざみちゃんの体調が今悪くて、なかなか撮影とか編集が