今日も日本のどこかで行われている駅前の再開発。それは、利便性の向上に加え、地域一体のブランド力をも押し上げる魅力的なプロジェクトです。ただ、長年そこで暮らしてきた住民にとっては、必ずしも恩恵ばかりとは限らないようです。今回は、駅前再開発の一環で2棟のタワーマンションが建ったことで、日々の生活が一変したという大河さん（仮名・42歳）に話を聞きました。開発の陰で静かに積み重なる“地元民の苦悩”に迫